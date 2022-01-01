На Сумщині окупанти розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до лікарні





Про це повідомляє



Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення.



За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



Проведення досудового розслідування доручено відділу поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділення поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до тростянецької лікарні по польовій дорозі.Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення.За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).Проведення досудового розслідування доручено відділу поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділення поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

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