На Сумщині окупанти розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до лікарні
Сьогодні, 12:34
19 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до тростянецької лікарні по польовій дорозі.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення.
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Проведення досудового розслідування доручено відділу поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділення поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.
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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення.
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Проведення досудового розслідування доручено відділу поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділення поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.
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