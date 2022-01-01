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На Сумщині окупанти розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до лікарні

На Сумщині окупанти розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до лікарні
19 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до тростянецької лікарні по польовій дорозі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Проведення досудового розслідування доручено відділу поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділення поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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