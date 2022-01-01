Зернові продовжують дорожчати через війну в Україні





Про це інформує



Ф'ючерси на пшеницю на біржі в Чикаго під час торгів 22 березня виросли на 2,4%, до 11,46 долара за бушель, після стрибка на 5,2% у понеділок (21 березня).



Контракт на соя-боби виріс у ціні на 1,3% – до 17,12 долара за бушель, вперше за два тижні.



Кукурудза подорожчала на 0,4%.



Україна та Росія – одні з найбільших виробники та експортери зернових культур. Тож у зв'язку з повномасштабною війною Росії на території України ціни залишатимуться високими, вважає аналітик Commonwealth Bank of Australia Тобін Горі.



Провідні імпортери пшениці шукають альтернативні шляхи постачання, що підтримує ціни. Зокрема, Індія веде переговори про постачання з Єгиптом, а також із Китаєм та Туреччиною.



Крім того, ринок стежить за новинами про страйк співробітників Canadian Pacific Railway Ltd., одного з найбільших залізничних операторів Канади, який також може позначитися на постачанні, якщо проблему не вдасться швидко вирішити.



Тим часом соя реагує на слабкий прогноз урожаю цієї культури у Південній Америці через посуху.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ф'ючерси на різні зернові культури продовжують дорожчати. Все через побоювання з приводу постачання та скороченні пропозиції на тлі війни Росії на території України.Про це інформує Інтерфакс-Україна. Ф'ючерси на пшеницю на біржі в Чикаго під час торгів 22 березня виросли на 2,4%, до 11,46 долара за бушель, після стрибка на 5,2% у понеділок (21 березня).Контракт на соя-боби виріс у ціні на 1,3% – до 17,12 долара за бушель, вперше за два тижні.Кукурудза подорожчала на 0,4%.Україна та Росія – одні з найбільших виробники та експортери зернових культур. Тож у зв'язку з повномасштабною війною Росії на території України ціни залишатимуться високими, вважає аналітик Commonwealth Bank of Australia Тобін Горі.Провідні імпортери пшениці шукають альтернативні шляхи постачання, що підтримує ціни. Зокрема, Індія веде переговори про постачання з Єгиптом, а також із Китаєм та Туреччиною.Крім того, ринок стежить за новинами про страйк співробітників Canadian Pacific Railway Ltd., одного з найбільших залізничних операторів Канади, який також може позначитися на постачанні, якщо проблему не вдасться швидко вирішити.Тим часом соя реагує на слабкий прогноз урожаю цієї культури у Південній Америці через посуху.

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