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Ліхтарі, спальні мішки, одяг: Волинь відправила допомогу військовим

Ліхтарі, спальні мішки, одяг: Волинь відправила допомогу військовим
Вчора, 21 березня, гуманітарні хаби Волині прийняли та розсортували 4 вантажних автомобілі та 3 мікроавтобуси з гуманітарною допомогою загальною вагою 100 тонн.

Про це інформують у Координаційному центрі Волині при Волинській обласній військовій адміністрації.

Надійшли продукти харчування, в тому числі готова продукція від волонтерів, побутова хімія, засоби гігієни, цивільний одяг.

Відправили 2 транші допомоги військовим формуванням: сучасні кишенькові та налобні ліхтарі, пристрої для заряду електричних акумуляторів, спальні мішки, каремати, павербанки, військовий та камуфляжний одяг, термобілизну.

Спрямували 3 медичних вантажі до Броварів та двох військових частин. Окрім того, забезпечили засобами дезінфекції медустанови області.

Підготували до відправки: продукти харчування – 10 палет; картопля – 6 палет; засоби гігієни – 5 палет; одяг, взуття – 4 палети; вода питна – 4 палети.

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Теги: Волинь, допомога, військові
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