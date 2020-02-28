Майже пів мільйона українців вже отримали 6 500 гривень підтримки

Майже пів мільйона українців вже отримали 6 500 гривень підтримки
Почались перші виплати 6 500 грн з єПідтримки для тих, хто подав заявки в перший день.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров У Telegram.

Майже 500 тис українців їх отримали. Кошти надходять почергово.

"Люди отримували смс, що ніби то їм потрібно перейти за посиланням, щоб отримати 6 500 грошової допомоги. Це чергове інтернет-шахрайство. Будьте уважні. Сповіщення про нарахування грошей з єПідтримки надійде вам у застосунку того банку, клієнтом якого ви є", - інформує Федоров.

Загалом на єПідтримку отримали майже 4 млн заявок. Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.

Кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або перераховувати на інші картки.


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Теги: єПідтримка, кошти, виплати, Федоров
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