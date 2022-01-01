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За ніч російські окупанти обстріляли Харків понад 80 разів

За ніч російські окупанти обстріляли Харків понад 80 разів
У Харкові за ніч зафіксовано понад 80 обстрілів. Окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив 22 березня в ефірі інформаційного марафону, пише ТСН.

"Ми зафіксували 84. Постраждали райони Салтівки, Данилівки, Холодної Гори, район ХТЗ, так само активність ворога була в Дергачах, Циркунах і в Чугуївському напрямку", - сказав Синєгубов.

Голова ОВА додав, що на Чугуївському напрямку сьогодні вранці було збито розвідувальний безпілотний літальний апарат російських загарбників. Крім того, Синєгубов повідомив, що влада намагатиметься організувати гуманітарний коридор до міста Ізюм, де склалася критична ситуація.

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Теги: Харків, РФ, обстріли
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