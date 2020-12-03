У МОЗ пояснили, як тяжкохворі внутрішні переселенці можуть отримати ліки і медичну допомогу





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, передають у



Для лікування пацієнтів за кордоном МОЗ веде постійні перемовини з іноземними партнерами. Наразі сформовано 6 конвоїв, а понад 300 онкохворих дітей вже були відправлені на лікування.



"Люди, які вимушено переїхали з різних регіонів України, можуть користуватись програмою "Доступні ліки" у мережі аптек, які її підтримують. Все, що людина отримувала по рецепту, так само можна отримати безкоштовно або за невелику доплату у будь-якому місті держави", – пояснив Ляшко.



Разом з тим на всі інсулінові препарати, за словами міністра, доплату було скасовано. Медична допомога такій категорії населення повинна надаватися безкоштовно, запевнив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні працюють заклади, які приймають тяжкохворих, які потребують медичної допомоги з територій, де ведуться активні бойові дії.Про це повідомив міністр охорони здоров'япід час брифінгу, передають у Ukraine Media Centre Kyiv. Для лікування пацієнтів за кордоном МОЗ веде постійні перемовини з іноземними партнерами. Наразі сформовано 6 конвоїв, а понад 300 онкохворих дітей вже були відправлені на лікування."Люди, які вимушено переїхали з різних регіонів України, можуть користуватись програмою "Доступні ліки" у мережі аптек, які її підтримують. Все, що людина отримувала по рецепту, так само можна отримати безкоштовно або за невелику доплату у будь-якому місті держави", – пояснив Ляшко.Разом з тим на всі інсулінові препарати, за словами міністра, доплату було скасовано. Медична допомога такій категорії населення повинна надаватися безкоштовно, запевнив посадовець.

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