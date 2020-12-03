У МОЗ пояснили, як тяжкохворі внутрішні переселенці можуть отримати ліки і медичну допомогу
Сьогодні, 10:02
В Україні працюють заклади, які приймають тяжкохворих, які потребують медичної допомоги з територій, де ведуться активні бойові дії.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, передають у Ukraine Media Centre Kyiv.
Для лікування пацієнтів за кордоном МОЗ веде постійні перемовини з іноземними партнерами. Наразі сформовано 6 конвоїв, а понад 300 онкохворих дітей вже були відправлені на лікування.
"Люди, які вимушено переїхали з різних регіонів України, можуть користуватись програмою "Доступні ліки" у мережі аптек, які її підтримують. Все, що людина отримувала по рецепту, так само можна отримати безкоштовно або за невелику доплату у будь-якому місті держави", – пояснив Ляшко.
Разом з тим на всі інсулінові препарати, за словами міністра, доплату було скасовано. Медична допомога такій категорії населення повинна надаватися безкоштовно, запевнив посадовець.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, передають у Ukraine Media Centre Kyiv.
Для лікування пацієнтів за кордоном МОЗ веде постійні перемовини з іноземними партнерами. Наразі сформовано 6 конвоїв, а понад 300 онкохворих дітей вже були відправлені на лікування.
"Люди, які вимушено переїхали з різних регіонів України, можуть користуватись програмою "Доступні ліки" у мережі аптек, які її підтримують. Все, що людина отримувала по рецепту, так само можна отримати безкоштовно або за невелику доплату у будь-якому місті держави", – пояснив Ляшко.
Разом з тим на всі інсулінові препарати, за словами міністра, доплату було скасовано. Медична допомога такій категорії населення повинна надаватися безкоштовно, запевнив посадовець.
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