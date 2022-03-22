Найбільша нафтопереробна компанія Японії припинила купувати нафту в РФ





Про це заявив у вівторок голова Цутому Сугіморі, пише



Проте, російські поставки, на які Eneos підписав контракти до лютневого вторгнення, як очікується, будуть надходити в Японію приблизно до квітня, без проблем з фінансовими розрахунками та відправленням.

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