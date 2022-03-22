Найбільша нафтопереробна компанія Японії припинила купувати нафту в РФ

Найбільша нафтопереробна компанія Японії припинила купувати нафту в РФ
Найбільший нафтопереробник Японії Eneos Holdings Inc (5020.T) припинив купувати сиру нафту в Росії після вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив у вівторок голова Цутому Сугіморі, пише Reuters.

Проте, російські поставки, на які Eneos підписав контракти до лютневого вторгнення, як очікується, будуть надходити в Японію приблизно до квітня, без проблем з фінансовими розрахунками та відправленням.

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Теги: Японія, нафта, РФ, війна
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