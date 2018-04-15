Волинянка спричинила пожежу у Воротневі

Волинянка спричинила пожежу у Воротневі
За минулу добу, 21 березня, волинські рятувальники ліквідували 21 пожежу: 5 пожеж в приватному житловому секторі, 12 пожеж сухого трав’яного настилу на загальній площі понад 32 га, 3 пожежі сміття на відкритій території та одну пожежу на торф’янику.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

Випадки пожеж сухої трави зафіксовані у Ковельському та Луцькому районах (по 5 випадків), 2 пожежі – у Володимир-Волинському районі.

Виявили порушників вимог пожежної безпеки, які спричинили загорання сухої трави: гр. Жеверінова Л.Ф. спричинила пожежу у садівничому товаристві «Воротнів» Луцького району, гр. Дітківська Г.М. стала винуватицею пожежі сухої трави на площі 3 га поблизу с. Волиця Ковельського району, через необережне поводження з вогнем гр. Нижник Т.О. виникла пожежа сухої трави на площі 0,7 га в с.Лобачівка Луцького району, через необережне поводження з вогнем гр. Вітовської О.І. виникло загорання сухої трави на площі 10 га в с.Баїв Луцького району.

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Теги: Волинь, ДСНС, пожежі
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