Деяких луцьких роботодавців просять змінити графік роботи. ВІДЕО

У Луцьку ніч 22 березня минула спокійно. Усі комунальні установи та підприємства працюють у штатному режимі. На вулицях Луцька курсує 107 одиниць громадського транспорту.Про це розповів мер Луцька"Хочу звернутися до тих роботодавців, у кого робочий день сьогодні починається о 8, 8:15, за можливістю, змістіть робочий час, бо у зв'язку із комендантською годиною, водії транспорту не можуть доїхати на роботу, аби розпочати свій графік о 7:00-7:15 і вчасно довести інших на роботу", - сказав Поліщук.До тих комунпідприємств, які пожертвували частину заробітку на допомогу ЗСУ, долучилося "Луцьке підприємство електротранспорту" і перерахувало свій одноденний заробіток - 200 тисяч гривень.ДКП «Луцьктепло» пожертвувало із заробітку працівників 465, «Луцькводоканал» 300 тисяч, «Луцькспецкомунтранс» - 130 тисяч гривень і працівники Луцькради - 520 тисяч гривень. Всього - близько 1,7 мільйона гривень.