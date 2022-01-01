 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Подоляк розповів, коли Путін може зустрітися із Зеленським

Подоляк розповів, коли Путін може зустрітися із Зеленським
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що зустріч Зеленського з Путіним необхідна.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Михайло Подоляк підкреслив, що будь-які принципові рішення прийматимуться лише на зустрічі президентів двох країн.

Він додав, що у проведенні зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна зацікавлені багато країн. Адже вона може припинити гарячу фазу війни.

"Вона готується і буде готуватися. У нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати. Багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася", – наголосив він.

Михайло Подоляк додав, що спочатку робочі групи у рамках переговорного процесу напрацюють попередні документи. І лише після цього їх передадуть очільникам країн. Тоді вже президенти оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати віч-на-віч. Лише тоді, зазначив радник голови ОП, може відбутися ця зустріч.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Михайло Подоляк, Зеленський, Путін, переговори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Сумщині 300 окупантів відмовилися воювати і поїхали геть
Сьогодні, 08:31
В окупованому Бердянську з'явився самопроголошений «виконувач обов’язків мера»
21 березень, 22:49
Женіть окупантів, женіть цих рабів, – Зеленський до жителів міст, які тримають оборону. ВІДЕО
21 березень, 21:55
Рівненщину вдруге за добу обстріляли ворожими ракетами
21 березень, 21:25
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Подоляк розповів, коли Путін може зустрітися із Зеленським
Сьогодні, 09:00
У Чорнобильській зоні – екопожежі
Сьогодні, 08:42
На Сумщині 300 окупантів відмовилися воювати і поїхали геть
Сьогодні, 08:31
На Київщині затримали батька і сина, які займалися мародерством
Сьогодні, 07:35
Війна з Росією: яка ситуація станом на 6:00 22 березня
Сьогодні, 06:55
Схожі новини
Подоляк розповів про підготовку мирної угоди та зустрічі Путіна з Зеленським Подоляк розповів про підготовку мирної угоди та зустрічі Путіна з Зеленським
17 березень, 17:33
Кремль анонсує переговори з Україною вже завтра, 14 березня Кремль анонсує переговори з Україною вже завтра, 14 березня
13 березень, 20:42
З боку РФ вже є сигнал, а не лише ультиматуми, – Зеленський про переговори З боку РФ вже є сигнал, а не лише ультиматуми, – Зеленський про переговори
12 березень, 16:42
Третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться цими вихідними, – уряд ФРН Третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться цими вихідними, – уряд ФРН
05 березень, 05:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подоляк розповів, коли Путін може зустрітися із Зеленським
Сьогодні, 09:00
 0
У Чорнобильській зоні – екопожежі
Сьогодні, 08:42
 0
На Сумщині 300 окупантів відмовилися воювати і поїхали геть
Сьогодні, 08:31
 0
На Київщині затримали батька і сина, які займалися мародерством
Сьогодні, 07:35
 0
Війна з Росією: яка ситуація станом на 6:00 22 березня
Сьогодні, 06:55
 0
Медіа
відео
1/8