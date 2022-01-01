Подоляк розповів, коли Путін може зустрітися із Зеленським

Михайло Подоляк переконаний, що зустріч Зеленського з Путіним необхідна.



Про це він написав у своєму



Михайло Подоляк підкреслив, що будь-які принципові рішення прийматимуться лише на зустрічі президентів двох країн.



Він додав, що у проведенні зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна зацікавлені багато країн. Адже вона може припинити гарячу фазу війни.



"Вона готується і буде готуватися. У нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати. Багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася", – наголосив він.



Михайло Подоляк додав, що спочатку робочі групи у рамках переговорного процесу напрацюють попередні документи. І лише після цього їх передадуть очільникам країн. Тоді вже президенти оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати віч-на-віч. Лише тоді, зазначив радник голови ОП, може відбутися ця зустріч.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Радник голови Офісу Президентапереконаний, що зустріч Зеленського з Путіним необхідна.Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Михайло Подоляк підкреслив, що будь-які принципові рішення прийматимуться лише на зустрічі президентів двох країн.Він додав, що у проведенні зустрічі президента Українита президента Росіїзацікавлені багато країн. Адже вона може припинити гарячу фазу війни."Вона готується і буде готуватися. У нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати. Багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася", – наголосив він.Михайло Подоляк додав, що спочатку робочі групи у рамках переговорного процесу напрацюють попередні документи. І лише після цього їх передадуть очільникам країн. Тоді вже президенти оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати віч-на-віч. Лише тоді, зазначив радник голови ОП, може відбутися ця зустріч.

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