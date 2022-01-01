Подоляк розповів, коли Путін може зустрітися із Зеленським
Сьогодні, 09:00
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що зустріч Зеленського з Путіним необхідна.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
Михайло Подоляк підкреслив, що будь-які принципові рішення прийматимуться лише на зустрічі президентів двох країн.
Він додав, що у проведенні зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна зацікавлені багато країн. Адже вона може припинити гарячу фазу війни.
"Вона готується і буде готуватися. У нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати. Багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася", – наголосив він.
Михайло Подоляк додав, що спочатку робочі групи у рамках переговорного процесу напрацюють попередні документи. І лише після цього їх передадуть очільникам країн. Тоді вже президенти оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати віч-на-віч. Лише тоді, зазначив радник голови ОП, може відбутися ця зустріч.
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Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
Михайло Подоляк підкреслив, що будь-які принципові рішення прийматимуться лише на зустрічі президентів двох країн.
Він додав, що у проведенні зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна зацікавлені багато країн. Адже вона може припинити гарячу фазу війни.
"Вона готується і буде готуватися. У нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати. Багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася", – наголосив він.
Михайло Подоляк додав, що спочатку робочі групи у рамках переговорного процесу напрацюють попередні документи. І лише після цього їх передадуть очільникам країн. Тоді вже президенти оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати віч-на-віч. Лише тоді, зазначив радник голови ОП, може відбутися ця зустріч.
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