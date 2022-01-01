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На Сумщині 300 окупантів відмовилися воювати і поїхали геть

На Сумщині 300 окупантів відмовилися воювати і поїхали геть
ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони вже 27 добу ведуть активні бойові дії проти російського ворога.

В Охтирському районі Сумської області російські військовослужбовці не захотіли воювати. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ та на 70 одиницях техніки залишили район проведення операції.

Про це 22 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Також зазначається, що підрозділи російських загарбників, що діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною скрутною залишається ситуація з пальним. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося.

Окупанти намагаються проводити так звану мобілізацію в ОРДЛО. Однак більшість цивільних не має бажання брати до рук зброю та переховується від бойовиків.

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Теги: окупанти, війна
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