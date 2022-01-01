На Київщині затримали батька і сина, які займалися мародерством





Про це інформує



Викрадене чоловіки ховали у лісі та на території недобудов і планували в подальшому все продати.



Під час однієї такої "вилазки" зловмисників і затримали поліцейські. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.



"А в цей самий час в захопленому Ірпені родина батька та сина продовжує боронити місто від загарбників", — йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дмитрівка під Києвом батько з сином займалися мародерством: у дворах та будинках місцевих жителів вони викрадали велосипеди, мопеди, побутові речі та інструменти.Про це інформує Нацполіція у Фейсбуці.Викрадене чоловіки ховали у лісі та на території недобудов і планували в подальшому все продати.Під час однієї такої "вилазки" зловмисників і затримали поліцейські. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років."А в цей самий час в захопленому Ірпені родина батька та сина продовжує боронити місто від загарбників", — йдеться в повідомленні.

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