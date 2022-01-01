Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це можливо, – Нафтогаз

Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це можливо, – Нафтогаз
Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це технічно можливо.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі Bloomberg, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Вітренко зазначив, що не може розкривати деталі політичних дискусій з президентом, Росією, Євросоюзом, але як генеральний директор компанії повинен забезпечити безперебійний транзит, поки для цього є технічні можливості.

Україна зараз повністю контролює транзит газу, а "Газпром" використовує законтрактовані потужності. Зазначається, що великі російські компанії, як і раніше, можуть використовувати свої рахунки на Заході для отримання грошей за експорт нафти і газу. Вітренко уточнив, що оплата за транзит здійснюється у євро та доларах.

Вітренко пропонує заморозити кошти від його продажу на ескроу-рахунках (це рахунок, де кошти зберігаються до виконання зобов'язань за договором обома сторонами – Ред.) до виведення російських військ з України.

Російські війська в Україні дуже обережні щодо транзитної газової інфраструктури, хоча не шкодують розподільну інфраструктуру, і "для нас очевидно, що вони не хочуть завдавати шкоди своїм власним комерційним інтересам та своїм комерційним відносинам". За його словами, були спроби з боку Росії втрутитися у роботу трьох компресорних станцій на сході України, проте після попередження про ризики таких дій для транзиту "російські війська стали поводитися по-іншому".

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Теги: Нафтогаз, РФ
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