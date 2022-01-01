У Краматорську російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси





Про це повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький у Фейсбуці, передає



"Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор", – написав Білошицький.



Фосфорні боєприпаси належать до типу запальних. Вони починаються білим фосфором або запальними речовинами на його основі. Міжнародні угоди забороняють їх застосування.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Краматорськ Донецької області російські окупанти кинули фосфорні боєприпаси.Про це повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києвау Фейсбуці, передає УНН "Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор", – написав Білошицький.Фосфорні боєприпаси належать до типу запальних. Вони починаються білим фосфором або запальними речовинами на його основі. Міжнародні угоди забороняють їх застосування.Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли фосфорними бомбами Попасну , що на Луганщині.

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