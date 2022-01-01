У Краматорську російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси
Сьогодні, 05:27
У місті Краматорськ Донецької області російські окупанти кинули фосфорні боєприпаси.
Про це повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький у Фейсбуці, передає УНН.
"Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор", – написав Білошицький.
Фосфорні боєприпаси належать до типу запальних. Вони починаються білим фосфором або запальними речовинами на його основі. Міжнародні угоди забороняють їх застосування.
Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли фосфорними бомбами Попасну, що на Луганщині.
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Про це повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький у Фейсбуці, передає УНН.
"Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор", – написав Білошицький.
Фосфорні боєприпаси належать до типу запальних. Вони починаються білим фосфором або запальними речовинами на його основі. Міжнародні угоди забороняють їх застосування.
Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли фосфорними бомбами Попасну, що на Луганщині.
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