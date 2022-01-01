Українські захисники ліквідували командира парашутно-десантної роти РФ та ще трьох офіцерів окупанта

Українські захисники ліквідували командира парашутно-десантної роти РФ та ще трьох офіцерів окупанта
В Україні ліквідували чергового російського окупанта старшого лейтенанта армії РФ Семена Суховського. Він був командиром парашутно-десантної роти парашутно-десантного батальйону 234 гвардійського десантно-штурмового полку 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.

Про це повідомляє InformNapalm, передає OBOZREVATEL.

Українські захисники ліквідували командира парашутно-десантної роти РФ та ще трьох офіцерів окупанта


Разом із Суховським, який був родом із Рязані, у місцевих групах у соцмережах з'явилися некрологи й інших окупантів.

Ліквідований старший лейтенант армії РФ Семен Суховський.
Українські воїни ліквідували також гвардії лейтенанта Іллю Курбатова, гвардії капітана Едуарда Гельміярова та полковника Ігоря Ніколаєва.

Українські захисники ліквідували командира парашутно-десантної роти РФ та ще трьох офіцерів окупанта


Зауважують, що військовослужбовці зі згаданої 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ причетні до агресії проти України ще з 2014 року. Вони брали участь в окупації Росією українського Криму, а також зіграли свою роль у початку війни на Донбасі.

"Кожен окупант РФ отримав своє", – йдеться у повідомленні.

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Теги: Війна, окупанти
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