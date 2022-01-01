Українські захисники ліквідували командира парашутно-десантної роти РФ та ще трьох офіцерів окупанта

Семена Суховського. Він був командиром парашутно-десантної роти парашутно-десантного батальйону 234 гвардійського десантно-штурмового полку 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.



Про це повідомляє InformNapalm, передає







Разом із Суховським, який був родом із Рязані, у місцевих групах у соцмережах з'явилися некрологи й інших окупантів.



Ліквідований старший лейтенант армії РФ Семен Суховський.

Українські воїни ліквідували також гвардії лейтенанта Іллю Курбатова, гвардії капітана Едуарда Гельміярова та полковника Ігоря Ніколаєва.







Зауважують, що військовослужбовці зі згаданої 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ причетні до агресії проти України ще з 2014 року. Вони брали участь в окупації Росією українського Криму, а також зіграли свою роль у початку війни на Донбасі.



"Кожен окупант РФ отримав своє", – йдеться у повідомленні.

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