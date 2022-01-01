Підприємці знову можуть заплатити податки в «Дії»

Підприємці знову можуть заплатити податки в «Дії»
ФОПи 1-3 груп можуть сплатити податки в застосунку Дія. Послуга знову стала доступна.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Зараз спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що дотичні до податкових послуг", - йдеться в дописі міністра.

Як відомо, в Дії можна подати заявку на виплату в розмірі 6 500 грн з єПідтримки. Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.

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Теги: Україна, війна, ДІЯ
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