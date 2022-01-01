Підприємці знову можуть заплатити податки в «Дії»

ФОПи 1-3 груп можуть сплатити податки в застосунку Дія. Послуга знову стала доступна.Про це повідомив міністр цифрової трансформації України"Від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Зараз спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що дотичні до податкових послуг", - йдеться в дописі міністра.Як відомо, в Дії можна подати заявку на виплату в розмірі 6 500 грн з єПідтримки. Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.