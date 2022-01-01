За добу українські військові збили літак та 2 вертольоти окупантів

За добу українські військові збили літак та 2 вертольоти окупантів
21 березня російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України.

Окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник використовує бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.
Авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів, із повітряними боями, перехопленнями та ударами по колонах та скупченню техніки рашистів, - повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗС України 21 березня знищила чотири БпЛА, два вертольоти та кілька крилатих ракет (уточнюється).
ППО Сухопутних військ інформує про ураження одного літака окупантів та двох безпілотників.

Загалом 21 березня протиповітряної обороною держави знищено:
- 1 літак;
- 2 вертольоти;
- 6 БпЛА ОТР;
- крилаті ракети.

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Теги: війна, росія, Україна
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