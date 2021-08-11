В Україні збільшили щоденний ліміт зняття валюти

В Національному банку України підвищили ліміт зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном до 100 тисяч гривень в еквіваленті.Про це повідомляють на сайті Нацбанку.Так, щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті збільшили з 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті).Водночас в НБУ уточнили, що цей ліміт також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках.Щоденний ліміт у 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків в національній валюті лишається чинним. Натомість за кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць.Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах. Нагадуємо, що Національний банк рекомендує використовувати безготівкові розрахунки."Звертаємо увагу, що впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг. Вони й надалі можуть здійснюватися без обмежень", - йдеться на сайті НБУ.