«Їх нагнали сюди, ніби засуджених на смерть та ганьбу», – Володимир Зеленський про російських військових

Володимир Зеленський у традиційному відео зверненні до українського народу розповів, як минула 26 доба російсько-української війни.Президент розповів, що українська армія відбиває намагання окупантів та стримує їх. Цієї доби російські війська завдали удару «Градами» по Житомирській області та отримали гідну відповідь – на Харківщині під Чугуєвом збитий черговий ворожий літак.«Наші військові вже назбивали стільки російських літаків і гвинтокрилів, що залишається тільки дивуватися, що у їхніх пілотів, замість розуму, невже також пустота?» - сказав Володимир Зеленський.Він зазначив, що сказав «також» не випадково, бо пустота у російських військових замість серця, душі та всього, що робить людей людьми. Загадав президент і про 96-річного Бориса Романського, який пройшов Бухенвальді , конвеєри смерті, створених гітлерівцями і загинув внаслідок обстрілу росіянами Харкова.«З кожним днем війни стає очевидніше, що таке «денацифікація». В Херсоні окупанти стріляли по людях, які вийшли на мирний мітинг за нашу свободу. Російські військові не знають, що таке мати свободу. Їх нагнали сюди, ніби засуджених на смерть та ганьбу. В Запорізькій області під обстріли потрапила колона з мирними жителями, в якій були і діти. Четверо діточок госпіталізовані, двоє у важкому стані», - сказав глава держави.Протягом дня, за словами Володимира Зеленського, працювали 8 гуманітарних коридорів у Київській, Донецькій, Луганській області. Вдалося врятувати 8 057 людей і доставити 200 тонн гуманітарної допомоги.Крім того, щоб скоординувати позиції напередодні важливих самітів у Європі, президент поспілкувався з президентом Франції та прем’єр-міністром Нідерландів.«Це був день важких подій. Важких висновків. Але це був іще один день, який наближає нас до нашої перемоги. До миру для нашої держави», - підсумував Володимир Зеленський.