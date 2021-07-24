Подружжя викладачів з Волині готує тушкованку для українських воїнів. ФОТО

Подружжя викладачів Волинського національного університету імені Лесі Українки готує тушковане м’ясо для захисників України.Про це йдеться на сайті ВНУ.Тренер-викладач факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Олег Дучимінський і декан факультету психології Тамара Дучимінська активно займаються волонтерством. Спочатку подружжя формувало енергетичні пакети для українських військових – збирали пакуночки з домашніх сушених яблук, горіхів, купували родзинки, соняшникове насіння.За словами Тамари Іванівни, волонтерити їхня сім’я почала з перших днів війни. Спершу Олег Дучимінський власним автомобілем допомагав перевозити різні вантажі для волонтерів. «У нинішніх умовах будь-яка активність діє як заспокійливе, адже людина не зациклюється на новинах, не хвилюється», – розповідає Тамара Дучимінська.Згодом у сім’ї викладачів виникла ідея готувати м’ясні смаколики для військовослужбовців. «Спочатку ми вирішили зробити запас для своєї сім’ї. Одну партію тушкованого м'яса приготували і тоді вирішили спробувати робити такі ж м’ясні консерви для потреб військових», – каже декан факультету психології.До виготовлення тушкованого м'яса долучилися і друзі подружжя Дучимінських, тому тепер смакоту варять двома автоклавами. «Нашу ініціативу підтримали і працівники факультету психології, всі викладачі матеріально долучилися. Томи активно працюємо – збираємо банки, купуємо кришки, м’ясо, позичили другий автоклав. Ми з чоловіком і друзями готуємо», – пояснює Тамара Дучимінська. За день спільними зусиллями вдається виготовити 70 банок тушкованого м'яса.Загалом подружжя викладачів займається таким новим для себе видом діяльності вже близько двох тижнів. Готову продукцію відправляють для бійців на Київщину, у містечко Макарів.Варто зазначити, що тушкована курятина від викладачів Лесиного університету не тільки смачна, а й має презентабельний вигляд, адже на банках є оригінальні патріотичні етикетки. «Недавно наші знайомі з поліграфічної фірми “Тенета” виявили бажання долучитися і розробили дизайн різних патріотичних наліпок», – каже Тамара Іванівна.Олег Дучимінський розповів, що тушковане м’ясо найкраще для військових, адже не потребує багато часу для готування: «Фактично це готова їжа. Просто кинув у кашу і все. Хлопці, які отримували наше тушковане м’ясо, кажуть: “Те, що треба”. Тому не будемо зупинятися».«Надіємося, що наша невеличка лепта буде корисною для людей», – каже на завершення Тамара Дучимінська.До вашої уваги кілька оригінальних патріотичних наклейок на тушкованці від сім'ї Дучимінських.