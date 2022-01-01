Добрі новини від ВолиньPost за 21 березня
Сьогодні, 22:18
Добігає кінця двадцять шоста доба повномасштабної війни в Україні. Тож, ми ще на день наблизилися до перемоги.
Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно підготувало підбірку добрих новин. Ми хочемо, аби ви не переставали бачити світло у темні часи. Серед величезної кількості матеріалів уже традиційно вибрали для вас найкраще, що трапилося за день.
Понеділок, 21 березня
У Луцьку в автомобільній майстерні виготовляють захисні плити для бронежилетів
В одній з автомобільних майстерень у Луцьку волонтери налагодили виробництво захисних пластин для бронежилетів. Для цього використовують метал спеціального маркування й товщини, щоб броню не пробивала куля.
Луцька міськрада та декілька комунальних підприємств віддали одноденний заробіток на ЗСУ
Волиняни продовжують підтримувати Збройні сили України. Зокрема, працівники Луцької міськради та декількох комунальних підприємств віддали одноденний заробіток на ЗСУ.
Росія вже втратила у війні 15 тисяч військових, – Генштаб
І знову трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 15000 осіб,
танків ‒ 498 од,
бойових броньованих машин ‒ 1535 од,
артилерійських систем – 240 од,
РСЗВ - 80 од,
засоби ППО - 45 од,
літаків– 97 од,
гелікоптерів – 121 од,
автомобільної техніки - 969 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.
спеціальна техніка - 13.
Кожен переселенець в Україні отримає грошову щомісячну допомогу
Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала в більш безпечні регіони.
У Прилуках 94-річна бабуся віддала на потреби ЗСУ ледь не всю пенсію
Цю націю точно не здолати! 94-річна прилучанка віддала більшу частину пенсії на потреби Збройних Сил. Марія Микитівна, так звати бабусю, цього місяця передала нашим бійцям 3 тисячі гривень при пенсії у 4 тисячі.
Для Марії Микитівни це вже друга війна, яку вона бачить на власні очі. Під час радянсько-німецької війни їй було 12 років.
У «Дії» можна покерувати Байрактаром
І ще одна позитивна новина на завершення. Користувачі застосунку "Дія" можуть відчути себе оператором Байрактару. Ось таке "цифрове заспокійливе". Треба лише оновити додаток.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно підготувало підбірку добрих новин. Ми хочемо, аби ви не переставали бачити світло у темні часи. Серед величезної кількості матеріалів уже традиційно вибрали для вас найкраще, що трапилося за день.
Понеділок, 21 березня
У Луцьку в автомобільній майстерні виготовляють захисні плити для бронежилетів
В одній з автомобільних майстерень у Луцьку волонтери налагодили виробництво захисних пластин для бронежилетів. Для цього використовують метал спеціального маркування й товщини, щоб броню не пробивала куля.
Луцька міськрада та декілька комунальних підприємств віддали одноденний заробіток на ЗСУ
Волиняни продовжують підтримувати Збройні сили України. Зокрема, працівники Луцької міськради та декількох комунальних підприємств віддали одноденний заробіток на ЗСУ.
Росія вже втратила у війні 15 тисяч військових, – Генштаб
І знову трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 15000 осіб,
танків ‒ 498 од,
бойових броньованих машин ‒ 1535 од,
артилерійських систем – 240 од,
РСЗВ - 80 од,
засоби ППО - 45 од,
літаків– 97 од,
гелікоптерів – 121 од,
автомобільної техніки - 969 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.
спеціальна техніка - 13.
Кожен переселенець в Україні отримає грошову щомісячну допомогу
Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала в більш безпечні регіони.
У Прилуках 94-річна бабуся віддала на потреби ЗСУ ледь не всю пенсію
Цю націю точно не здолати! 94-річна прилучанка віддала більшу частину пенсії на потреби Збройних Сил. Марія Микитівна, так звати бабусю, цього місяця передала нашим бійцям 3 тисячі гривень при пенсії у 4 тисячі.
Для Марії Микитівни це вже друга війна, яку вона бачить на власні очі. Під час радянсько-німецької війни їй було 12 років.
У «Дії» можна покерувати Байрактаром
І ще одна позитивна новина на завершення. Користувачі застосунку "Дія" можуть відчути себе оператором Байрактару. Ось таке "цифрове заспокійливе". Треба лише оновити додаток.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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