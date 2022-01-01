У «Дії» можна покерувати Байрактаром
Сьогодні, 20:06
Користувачі застосунку "Дія" можуть відчути себе оператором Байрактару.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Телеграмі.
"Для тих, хто просив управління Байрактаром через "Дію". Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе", - йдеться в повідомленні.
Довідково:
"єБайрактар" – це онлайн-гра, у якій за допомогою бойового безпілотника необхідно збивати російські танки.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Телеграмі.
"Для тих, хто просив управління Байрактаром через "Дію". Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе", - йдеться в повідомленні.
Довідково:
"єБайрактар" – це онлайн-гра, у якій за допомогою бойового безпілотника необхідно збивати російські танки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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