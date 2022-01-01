У «Дії» можна покерувати Байрактаром





Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Телеграмі.



"Для тих, хто просив управління Байрактаром через "Дію". Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе", - йдеться в повідомленні.



Довідково:



"єБайрактар" – це онлайн-гра, у якій за допомогою бойового безпілотника необхідно збивати російські танки.

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