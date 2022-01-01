Київський тіктокер зазнімкував розташування українських військових, згодом там прогримів вибух

Тіктокер днями виклав у інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого перебували наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.Про це повідомляє Служба безпеки України у Волинській області у Фейсбуці.Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство."Ми ж звертаємось до усіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів", - зауважують у СБУ.