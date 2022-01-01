Окупанти потребують ремонту зброї та техніки, – Генштаб

Триває двадцять шоста доба героїчного протистояння українського народу. Оприлюднили оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00.Її опубілкували на сторінці Генштабу ЗСУ.Окупаційні війська, що діють на території України, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки. За наявною інформацією, у зв’язку з відсутностю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації “Уралзавод” та Челябинського тракторного заводу.Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил російської федерації.Продовжують фіксуватися випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ. Так, в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області, група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали у бік кордону з республікою бєларусь.Продовжуючи незаконну діяльність на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, в окремих населених пунктах загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення виборів проросійської адміністрації районів та міст.З метою організації так званих “російських гумконвоїв” окупанти зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Зазначене може свідчити про наміри окупантів організувати подібні “гумконвої” до Запорізької області.На території одного з населених пунктів цієї області противник розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств російської федерації. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки.У Новій Каховці Херсонської області окупанти проводять перевірку документів на блокпостах міста з метою виявлення та затримання місцевих жителів, які брали участь в АТО/ООС.Окрім великих втрат, безпосередньо під час бойових дій, фіксується також великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.