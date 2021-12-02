Від завтра у Луцьку призупинятимуть подачу опалення





Про це повідомили на сайті



У зв'язку з підвищенням температури зовнішнього повітря, задля зменшення навантаження на бюджет лучан та з метою економії енергоресурсів, починаючи з 22 березня ДКП "Луцьктепло" припинятиме подачу опалення на періоди, коли температура зовнішнього повітря перевищуватиме +8°С.



Втім, це не стосуватиметься котелень, які виробляють теплоносій для потреб гарячого водопостачання.



Відновлення подачі теплової енергії для потреб опалення буде відбуватися після пониження температури зовнішнього повітря

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