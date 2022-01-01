«Заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш»: СБУ перехопила розмову окупанта

Окупанти кажуть, що розбагатіти в Україні – не проблема: заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш.Про це заявив російський загарбник під час розмови, яку перехопила СБУ.Служба безпеки має безліч доказів, що мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні."Загарбники, не криючись, вихваляються рідним про свої «здобутки». Як ось цей, чия військова частина базується на Донеччині.Він телефонує дружині з української SIM карти, яку «знайшов» разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Вихваляється годинником за 40 тисяч, Play Station-4 та 80 тисячами гривень", - зауважують в СБУ.Щоб вразити дружину, переводить цю суму в рублі. Правда, за довоєнним курсом. Каже, що це еквівалент 240 тисяч рублів. «Добытчик», вочевидь, ще не знає, як санкції знецінили їхню валюту.Розповідає, що дехто з його однополчан «приедет домой – ипотеку закроет».