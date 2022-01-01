Геноцид проти цивільних: російські окупанти розкидають касетні міни. ФОТО





Про це інформує



Зауважують, що однією з таких мін-пасток є протипіхотна фугасна міна ПФМ-1 «Лепесток». Міни зазвичай зеленого кольору. Довжина 12-14 см. Ширина 5-6 см.



"Ураження людини завдається через травматичне пошкодження нижньої кінцівки. Вибух здійснюється в момент наступання на датчик. Через незвичну форму пластикового корпусу діти нерідко сприймають міну як іграшку, й дістають важких поранень або гинуть", - йдеться в повідомленні.







Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет



1. В жодному разі не чіпайте його.

2. Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).

3. Попередьте перехожих про можливу небезпеку.

4. Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.

5. Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські окупанти продовжують геноцид проти цивільного населення, окрім обстрілів житлових кварталів «градами» та «смерчами», вони розкидають підступні касетні міни.Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України Зауважують, що однією з таких мін-пасток є протипіхотна фугасна міна ПФМ-1 «Лепесток». Міни зазвичай зеленого кольору. Довжина 12-14 см. Ширина 5-6 см."Ураження людини завдається через травматичне пошкодження нижньої кінцівки. Вибух здійснюється в момент наступання на датчик. Через незвичну форму пластикового корпусу діти нерідко сприймають міну як іграшку, й дістають важких поранень або гинуть", - йдеться в повідомленні.1. В жодному разі не чіпайте його.2. Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).3. Попередьте перехожих про можливу небезпеку.4. Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.5. Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

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