Геноцид проти цивільних: російські окупанти розкидають касетні міни. ФОТО

Геноцид проти цивільних: російські окупанти розкидають касетні міни. ФОТО
Російські окупанти продовжують геноцид проти цивільного населення, окрім обстрілів житлових кварталів «градами» та «смерчами», вони розкидають підступні касетні міни.

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зауважують, що однією з таких мін-пасток є протипіхотна фугасна міна ПФМ-1 «Лепесток». Міни зазвичай зеленого кольору. Довжина 12-14 см. Ширина 5-6 см.

"Ураження людини завдається через травматичне пошкодження нижньої кінцівки. Вибух здійснюється в момент наступання на датчик. Через незвичну форму пластикового корпусу діти нерідко сприймають міну як іграшку, й дістають важких поранень або гинуть", - йдеться в повідомленні.

Геноцид проти цивільних: російські окупанти розкидають касетні міни. ФОТО


Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет

1. В жодному разі не чіпайте його.
2. Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
3. Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
4. Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
5. Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

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Теги: РНБО, касетна міна
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