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Кожен переселенець в Україні отримає грошову щомісячну допомогу

Кожен переселенець в Україні отримає грошову щомісячну допомогу
Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка вимушено переїхала в більш безпечні регіони.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні, пише ТСН.

"Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії", - зазначив він.

За словами прем'єра, уряд сьогодні цю програму реалізовує: гроші, робота, житло.

"Перше. Гроші. Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Просто, через Дію, на картку в банку. Без зайвих паперів. Без бюрократії. Всім, хто переїхав з районів активних бойових дій. Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну, через всі ці жахіття вимушено переїхала в більш безпечні регіони", - пояснив він.

Всі три програми (гроші, робота, житло - Ред.) вже затверджено Урядом України. Їхня реалізація починається вже сьогодні, 21 березня, з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами. Від 30-го березня запрацює реєстрація через "Дію".

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Теги: переселенці, щомісячна допомога
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