СБУ на Волині затримала шпигуна з Білорусі. ВІДЕО





Про це інформують у



Громадянин Білорусі проживав у прикордонному регіоні Волині кілька років та навіть одружився з місцевою жителькою. Час від часу він їздив до Білорусі в особистих справах. Під час однієї з таких поїздок білоруса завербували іноземні спецслужби. Йому поставили завдання шпигувати за розміщенням та пересуванням військової техніки ЗСУ.



Злякавшись наслідків своїх дій, шпигун планував втекти до Білорусі.



Однак його вчасно затримали співробітники спецслужби. Під час обшуку у нього знайшли фото військової техніки ЗСУ, а також відомчі документи однієї з місцевих рад Волині.



Слідчі СБУ повідомили громадянину Республіки Білорусь про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Він знаходиться під вартою.

Спецоперацію з викриття шпигуна здійснили співробітники Управління СБ України за процесуального керівництва Волинська обласна прокуратура.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці затримали громадянина Республіки Білорусь, який за завданням іноземних спецслужб збирав для ворога інформацію про розміщення та пересування техніки ЗСУ та стан мобілізації на Волині.Про це інформують у пресслужбі СБУ у Волинській області.Громадянин Білорусі проживав у прикордонному регіоні Волині кілька років та навіть одружився з місцевою жителькою. Час від часу він їздив до Білорусі в особистих справах. Під час однієї з таких поїздок білоруса завербували іноземні спецслужби. Йому поставили завдання шпигувати за розміщенням та пересуванням військової техніки ЗСУ.Злякавшись наслідків своїх дій, шпигун планував втекти до Білорусі.Однак його вчасно затримали співробітники спецслужби. Під час обшуку у нього знайшли фото військової техніки ЗСУ, а також відомчі документи однієї з місцевих рад Волині.Слідчі СБУ повідомили громадянину Республіки Білорусь про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Він знаходиться під вартою.Спецоперацію з викриття шпигуна здійснили співробітники Управління СБ України за процесуального керівництва Волинська обласна прокуратура.

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