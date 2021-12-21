У Луцьку спіймали двох «закладчиків». ФОТО
Сьогодні, 14:16
У суботу, 19 лютого, співробітники управління карного розшуку, патрулюючи Луцьк, помітили двох підозрілих осіб – мешканців села Світязь Ковельського району. Вони розповсюджували наркотики методом "закладок".
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Під час поверхневої перевірки та огляду автомобіля в них виявили прозорі пакетики з, ймовірно, психотропними речовинами й саморобні пристрої для вживання наркотиків. Під час першочергових слідчих заходів правоохоронці встановили, що 19-річний та 21-річний правопорушники можуть бути причетні до розповсюдження наркотиків на території області.
Про це свідчать відомості з їх мобільних телефонів. Нині відомо про декілька десятків місць закладок небезпечних речовин.
Понад 20 закладок у Луцьку та Володимирі правоохоронці вже вилучили. Вилучені речовини направили на необхідні експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження, триває розслідування.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Під час поверхневої перевірки та огляду автомобіля в них виявили прозорі пакетики з, ймовірно, психотропними речовинами й саморобні пристрої для вживання наркотиків. Під час першочергових слідчих заходів правоохоронці встановили, що 19-річний та 21-річний правопорушники можуть бути причетні до розповсюдження наркотиків на території області.
Про це свідчать відомості з їх мобільних телефонів. Нині відомо про декілька десятків місць закладок небезпечних речовин.
Понад 20 закладок у Луцьку та Володимирі правоохоронці вже вилучили. Вилучені речовини направили на необхідні експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження, триває розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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