У Луцьку спіймали двох «закладчиків». ФОТО

У Луцьку спіймали двох «закладчиків». ФОТО
У суботу, 19 лютого, співробітники управління карного розшуку, патрулюючи Луцьк, помітили двох підозрілих осіб – мешканців села Світязь Ковельського району. Вони розповсюджували наркотики методом "закладок".

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Під час поверхневої перевірки та огляду автомобіля в них виявили прозорі пакетики з, ймовірно, психотропними речовинами й саморобні пристрої для вживання наркотиків. Під час першочергових слідчих заходів правоохоронці встановили, що 19-річний та 21-річний правопорушники можуть бути причетні до розповсюдження наркотиків на території області.

Про це свідчать відомості з їх мобільних телефонів. Нині відомо про декілька десятків місць закладок небезпечних речовин.

Понад 20 закладок у Луцьку та Володимирі правоохоронці вже вилучили. Вилучені речовини направили на необхідні експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження, триває розслідування.
У Луцьку спіймали двох «закладчиків». ФОТО
У Луцьку спіймали двох «закладчиків». ФОТО
У Луцьку спіймали двох «закладчиків». ФОТО
У Луцьку спіймали двох «закладчиків». ФОТО
У Луцьку спіймали двох «закладчиків». ФОТО


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Теги: Луцьк, закладки, наркотики
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