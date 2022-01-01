Черговий раунд переговорів України та РФ тривав півтори години
Сьогодні, 13:56
Переговори офіційних делегацій України та Росії 21 березня тривали півтори години. Далі весь день працюватимуть робочі групи.
Про це УП повідомив член української делегації та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Зустріч (в онлайні – УП) була вже. З 10.30 до 12 була офіційна делегація. Далі пішли знову робочі групи. Сьогодні працюємо весь день", - сказав Арахамія.
Наразі додаткової інформації про хід переговорів Арахамія не надав.
Переговори між Україною та Росією відбуваються кожного дня на рівні експертних груп.
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Про це УП повідомив член української делегації та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Зустріч (в онлайні – УП) була вже. З 10.30 до 12 була офіційна делегація. Далі пішли знову робочі групи. Сьогодні працюємо весь день", - сказав Арахамія.
Наразі додаткової інформації про хід переговорів Арахамія не надав.
Переговори між Україною та Росією відбуваються кожного дня на рівні експертних груп.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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