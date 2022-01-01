Черговий раунд переговорів України та РФ тривав півтори години

Переговори офіційних делегацій України та Росії 21 березня тривали півтори години. Далі весь день працюватимуть робочі групи.Про це УП повідомив член української делегації та голова фракції "Слуга народу""Зустріч (в онлайні – УП) була вже. З 10.30 до 12 була офіційна делегація. Далі пішли знову робочі групи. Сьогодні працюємо весь день", - сказав Арахамія.Наразі додаткової інформації про хід переговорів Арахамія не надав.Переговори між Україною та Росією відбуваються кожного дня на рівні експертних груп.