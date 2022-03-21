Білорусь повідомила про відведення десанту від українського кордону





Про це інформує



"Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок кордону Білорусі".



"Мотолько Хелп", яке займається моніторингом пересування білоруських військ, повідомили, що БТР рухаються Брестом – через це в місті частково перекрито рух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За словами Міністерства оборони Білорусі, десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися від українського кордону до пункту постійної дислокації.Про це інформує УП з посиланням на Міноборони Білорусі та MotolkoHelp"Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок кордону Білорусі"."Мотолько Хелп", яке займається моніторингом пересування білоруських військ, повідомили, що БТР рухаються Брестом – через це в місті частково перекрито рух.

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