Житомирщину вперше обстріляли з «Градів»: є загиблі
Сьогодні, 13:42
Житомирську область вперше від початку війни обстріляли з "Градів" – атакували Селець, загинули 4 людини.
Про це повідомив глава ОДА Віталій Бунечко у Telegram.
"20 березня ворог, напевно, вперше застосував за попередніми даними, "Гради". Було випущено по Народицькій територіальній громаді – по населеному пункту Селець. Загинули три військовослужбовці, одна цивільна особа. Стріляють на півночі області. Ми продовжуємо укріплювати рубежі. Впевнений, що ми переможемо", - написав Бунечко.
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Про це повідомив глава ОДА Віталій Бунечко у Telegram.
"20 березня ворог, напевно, вперше застосував за попередніми даними, "Гради". Було випущено по Народицькій територіальній громаді – по населеному пункту Селець. Загинули три військовослужбовці, одна цивільна особа. Стріляють на півночі області. Ми продовжуємо укріплювати рубежі. Впевнений, що ми переможемо", - написав Бунечко.
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