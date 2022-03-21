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Житомирщину вперше обстріляли з «Градів»: є загиблі

Житомирщину вперше обстріляли з «Градів»: є загиблі
Житомирську область вперше від початку війни обстріляли з "Градів" – атакували Селець, загинули 4 людини.

Про це повідомив глава ОДА Віталій Бунечко у Telegram.

"20 березня ворог, напевно, вперше застосував за попередніми даними, "Гради". Було випущено по Народицькій територіальній громаді – по населеному пункту Селець. Загинули три військовослужбовці, одна цивільна особа. Стріляють на півночі області. Ми продовжуємо укріплювати рубежі. Впевнений, що ми переможемо", - написав Бунечко.

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Теги: Житомирщина, Гради
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Коли ж те падло здохне
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Сучий путін
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