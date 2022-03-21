У Харкові Росія зруйнувала майже 980 будівель





Такі дані озвучив мер міста Ігор Терехов у ефірі телемарафону у понеділок, 21 березня, пише



За його словами, у Харкові зруйновано 778 житлових будинків.



Як повідомив голова ХОДА Олег Синегубов, цієї ночі російські окупаційні війська активізувалися та нанесли 58 артилерійських, мінометних ударів та ударів із реактивної системи залпового вогню.



У той же час Терехов уточнив, що вже зараз - незважаючи на обстріли, що продовжуються - обговорюється те, як відновлюватимуть Харків.



«Сьогодні ми активно працюємо із архітекторами, будівельниками для відродження міста Харкова. Ми маємо ясне розуміння, як і що потрібно буде робити. Звичайно, роботи буде дуже багато, але я впевнений, що ми усі виконаємо», - сказав мер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку нападу Росії на Україну в Харкові через ворожі обстріли зруйновано 972 будівлі, з них майже 780 – це житлові будинки харків'ян.Такі дані озвучив мер містау ефірі телемарафону у понеділок, 21 березня, пише Слово і Діло. За його словами, у Харкові зруйновано 778 житлових будинків.Як повідомив голова ХОДА, цієї ночі російські окупаційні війська активізувалися та нанесли 58 артилерійських, мінометних ударів та ударів із реактивної системи залпового вогню.У той же час Терехов уточнив, що вже зараз - незважаючи на обстріли, що продовжуються - обговорюється те, як відновлюватимуть Харків.«Сьогодні ми активно працюємо із архітекторами, будівельниками для відродження міста Харкова. Ми маємо ясне розуміння, як і що потрібно буде робити. Звичайно, роботи буде дуже багато, але я впевнений, що ми усі виконаємо», - сказав мер.

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