У Харкові Росія зруйнувала майже 980 будівель
Сьогодні, 13:00
З початку нападу Росії на Україну в Харкові через ворожі обстріли зруйновано 972 будівлі, з них майже 780 – це житлові будинки харків'ян.
Такі дані озвучив мер міста Ігор Терехов у ефірі телемарафону у понеділок, 21 березня, пише Слово і Діло.
За його словами, у Харкові зруйновано 778 житлових будинків.
Як повідомив голова ХОДА Олег Синегубов, цієї ночі російські окупаційні війська активізувалися та нанесли 58 артилерійських, мінометних ударів та ударів із реактивної системи залпового вогню.
У той же час Терехов уточнив, що вже зараз - незважаючи на обстріли, що продовжуються - обговорюється те, як відновлюватимуть Харків.
«Сьогодні ми активно працюємо із архітекторами, будівельниками для відродження міста Харкова. Ми маємо ясне розуміння, як і що потрібно буде робити. Звичайно, роботи буде дуже багато, але я впевнений, що ми усі виконаємо», - сказав мер.
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Такі дані озвучив мер міста Ігор Терехов у ефірі телемарафону у понеділок, 21 березня, пише Слово і Діло.
За його словами, у Харкові зруйновано 778 житлових будинків.
Як повідомив голова ХОДА Олег Синегубов, цієї ночі російські окупаційні війська активізувалися та нанесли 58 артилерійських, мінометних ударів та ударів із реактивної системи залпового вогню.
У той же час Терехов уточнив, що вже зараз - незважаючи на обстріли, що продовжуються - обговорюється те, як відновлюватимуть Харків.
«Сьогодні ми активно працюємо із архітекторами, будівельниками для відродження міста Харкова. Ми маємо ясне розуміння, як і що потрібно буде робити. Звичайно, роботи буде дуже багато, але я впевнений, що ми усі виконаємо», - сказав мер.
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