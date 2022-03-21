В окупованому Мелітополі загарбники викрали журналістів





Про це інформує



До журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, випускового редактора газети "Мелітопольські відомості" Євгенія Боряна прийшли в домівки озброєні люди, забрали їх і повезли у невідомому напрямку.



Михайло Кумок уже на пенсії, але забрали і його самого, і його дружину.



Сайт холдингу mv.org.ua станом на 12-ту дня не відкривається.

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