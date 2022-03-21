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В окупованому Мелітополі загарбники викрали журналістів

В окупованому Мелітополі загарбники викрали журналістів
В окупованому Мелітополі російські військові 21 березня викрали декількох представників місцевого медіахолдингу.

Про це інформує УП з посиланням на свідчення доньки одного із викрадених Тетяни Кумок та сам медіахолдинг Местные Вести - Мелитополь.

До журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, випускового редактора газети "Мелітопольські відомості" Євгенія Боряна прийшли в домівки озброєні люди, забрали їх і повезли у невідомому напрямку.

Михайло Кумок уже на пенсії, але забрали і його самого, і його дружину.

Сайт холдингу mv.org.ua станом на 12-ту дня не відкривається.

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Теги: Мелітополь, викрали журналістів, росіяни
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