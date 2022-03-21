В окупованому Мелітополі загарбники викрали журналістів
Сьогодні, 12:43
В окупованому Мелітополі російські військові 21 березня викрали декількох представників місцевого медіахолдингу.
Про це інформує УП з посиланням на свідчення доньки одного із викрадених Тетяни Кумок та сам медіахолдинг Местные Вести - Мелитополь.
До журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, випускового редактора газети "Мелітопольські відомості" Євгенія Боряна прийшли в домівки озброєні люди, забрали їх і повезли у невідомому напрямку.
Михайло Кумок уже на пенсії, але забрали і його самого, і його дружину.
Сайт холдингу mv.org.ua станом на 12-ту дня не відкривається.
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Про це інформує УП з посиланням на свідчення доньки одного із викрадених Тетяни Кумок та сам медіахолдинг Местные Вести - Мелитополь.
До журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, випускового редактора газети "Мелітопольські відомості" Євгенія Боряна прийшли в домівки озброєні люди, забрали їх і повезли у невідомому напрямку.
Михайло Кумок уже на пенсії, але забрали і його самого, і його дружину.
Сайт холдингу mv.org.ua станом на 12-ту дня не відкривається.
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