У Києві та області вводять посилену комендантську годину

У Києві та області вводять посилену комендантську годину
У Києві та Київській області від сьогодні, 21 березня, запроваджують посилену комендантська годину.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація у Telegram.

Вона триватиме із 20:00 21 березня до 7:00 23 березня. Без спецперепусток буде заборонено пересування містом.

У КМДА попереджають, що в цей період виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття.

Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп.

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Теги: комендатська година, Київ, Київщина
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