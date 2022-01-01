У Києві та області вводять посилену комендантську годину
Сьогодні, 12:20
У Києві та Київській області від сьогодні, 21 березня, запроваджують посилену комендантська годину.
Про це інформує Київська міська державна адміністрація у Telegram.
Вона триватиме із 20:00 21 березня до 7:00 23 березня. Без спецперепусток буде заборонено пересування містом.
У КМДА попереджають, що в цей період виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття.
Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп.
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Про це інформує Київська міська державна адміністрація у Telegram.
Вона триватиме із 20:00 21 березня до 7:00 23 березня. Без спецперепусток буде заборонено пересування містом.
У КМДА попереджають, що в цей період виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття.
Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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