У Ковелі під час розпивання спиртного ледве не зарізали 18-річного юнака
Сьогодні, 12:11
На Волині поліцейські затримали чоловіка, який 20 березня наніс ножові поранення 18-річному ковельчанину.
Про це інформує пресслужба поліції Волині.
Подія трапилась у м. Ковель. Під час розпивання спиртних напоїв між двома чоловіками виникла словесна суперечка, в результаті якої 22-річний місцевий житель наніс 3 ножових поранення у грудну клітину своєму знайомому. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції.
Потерпілого госпіталізували у реанімаційне відділення Ковельського МТМО. Працівники поліції вилучили кухонний ніж, яким нападник наносив удари, а також інші речові докази. Проводилось фотографування місця події.
Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України. Відомості по даному факту слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тіслесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба поліції Волині.
Подія трапилась у м. Ковель. Під час розпивання спиртних напоїв між двома чоловіками виникла словесна суперечка, в результаті якої 22-річний місцевий житель наніс 3 ножових поранення у грудну клітину своєму знайомому. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції.
Потерпілого госпіталізували у реанімаційне відділення Ковельського МТМО. Працівники поліції вилучили кухонний ніж, яким нападник наносив удари, а також інші речові докази. Проводилось фотографування місця події.
Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України. Відомості по даному факту слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тіслесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Ковель це те місто де не підтримали ініціативу щодо продовження заборони продажу алкоголю? Бізнес на крові
Вибір редактора
Останні новини
У Києві та області вводять посилену комендантську годину
Сьогодні, 12:20
У Ковелі під час розпивання спиртного ледве не зарізали 18-річного юнака
Сьогодні, 12:11
На Волині мотоцикліст влетів у мішки на дорозі і загинув
Сьогодні, 12:08
Поліцейські вилучили у лучанина гранату «Ф-1». ФОТО
Сьогодні, 12:06
Медіа