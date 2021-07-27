У Ковелі під час розпивання спиртного ледве не зарізали 18-річного юнака

У Ковелі під час розпивання спиртного ледве не зарізали 18-річного юнака
На Волині поліцейські затримали чоловіка, який 20 березня наніс ножові поранення 18-річному ковельчанину.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

Подія трапилась у м. Ковель. Під час розпивання спиртних напоїв між двома чоловіками виникла словесна суперечка, в результаті якої 22-річний місцевий житель наніс 3 ножових поранення у грудну клітину своєму знайомому. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції.
У Ковелі під час розпивання спиртного ледве не зарізали 18-річного юнака

Потерпілого госпіталізували у реанімаційне відділення Ковельського МТМО. Працівники поліції вилучили кухонний ніж, яким нападник наносив удари, а також інші речові докази. Проводилось фотографування місця події.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України. Відомості по даному факту слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тіслесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.


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Теги: ножові поранення, Ковель
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Коментарі 1
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Ковель це те місто де не підтримали ініціативу щодо продовження заборони продажу алкоголю? Бізнес на крові
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