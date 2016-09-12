На Волині мотоцикліст влетів у мішки на дорозі і загинув

На Волині мотоцикліст влетів у мішки на дорозі і загинув
Минулої суботи, 19 березня, 35-річний житель села Воєгоще, керуючи мотоциклом «Viper», при виїзді із населеного пункту села Малі Голоби, здійснив наїзд на мішки з піском.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Внаслідок ДТП водій загинув на місці події.

Встановлено, що водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та в’їхав у мішки з піском, які були розташовані при виїзді із населеного пункту.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
На Волині мотоцикліст влетів у мішки на дорозі і загинув

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Теги: Камінь-Каширщина, ДТП, загинув, мотоцикліст
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