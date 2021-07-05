На Волині 26-річна дівчина вбила людину

На Ківерцівщині поліцейські встановили й затримали зловмисницю за підозрою у вбивстві товариша.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Тіло 37-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями у будинку за місцем проживання виявила сусідка вчора, 20 березня.Одразу ж повідомила про це правоохоронцям. Виїхавши на місце події, поліцейські зібрали усю слідову інформацію й поспілкувалися із ймовірними свідками.Як з’ясувалося, до скоєння вбивства причетна 26-річна жителька Дідич. Під час розпиття спиртного вона поконфліктувала з товаришем й завдала йому чотири удари цеглиною в область голови, від отриманих травм чоловік помер.Місцезнаходження зловмисниці оперативно встановили поліцейські, її затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці вже оголошено про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 КК України. Сьогодні слідчі клопотатимуть про обрання їй запобіжного заходу – тримання під вартою.