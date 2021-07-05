На Волині 26-річна дівчина вбила людину
Сьогодні, 11:44
На Ківерцівщині поліцейські встановили й затримали зловмисницю за підозрою у вбивстві товариша.
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Тіло 37-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями у будинку за місцем проживання виявила сусідка вчора, 20 березня.
Одразу ж повідомила про це правоохоронцям. Виїхавши на місце події, поліцейські зібрали усю слідову інформацію й поспілкувалися із ймовірними свідками.
Як з’ясувалося, до скоєння вбивства причетна 26-річна жителька Дідич. Під час розпиття спиртного вона поконфліктувала з товаришем й завдала йому чотири удари цеглиною в область голови, від отриманих травм чоловік помер.
Місцезнаходження зловмисниці оперативно встановили поліцейські, її затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці вже оголошено про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 КК України. Сьогодні слідчі клопотатимуть про обрання їй запобіжного заходу – тримання під вартою.
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Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Тіло 37-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями у будинку за місцем проживання виявила сусідка вчора, 20 березня.
Одразу ж повідомила про це правоохоронцям. Виїхавши на місце події, поліцейські зібрали усю слідову інформацію й поспілкувалися із ймовірними свідками.
Як з’ясувалося, до скоєння вбивства причетна 26-річна жителька Дідич. Під час розпиття спиртного вона поконфліктувала з товаришем й завдала йому чотири удари цеглиною в область голови, від отриманих травм чоловік помер.
Місцезнаходження зловмисниці оперативно встановили поліцейські, її затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці вже оголошено про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 КК України. Сьогодні слідчі клопотатимуть про обрання їй запобіжного заходу – тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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