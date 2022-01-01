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«Жодного євро для окупантів»: Зеленський закликав німців не спонсорувати війну в Україні

«Жодного євро для окупантів»: Зеленський закликав німців не спонсорувати війну в Україні
Президент України Володимир Зеленський закликав німців не спонсорувати військову машину цієї країни.

Про це йдеться у черговому його відеозверненні.

"Німці, ви маєте силу! Жодного євро для окупантів. Не спонсоруйте військову машину Росії. Закрийте для росіян всі ваші порти, не постачайте товари. Без торгівлі з вами, без ваших компаній і банків у Росії не буде грошей на цю війну, ", - йдеться у його повідомленні.

Зеленський закликав не дати жодного шансу російським ракетам, бомбам, війні, щоб настав мир.


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Теги: Росія, Україна, війна
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