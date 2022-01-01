«Жодного євро для окупантів»: Зеленський закликав німців не спонсорувати війну в Україні

Президент Українизакликав німців не спонсорувати військову машину цієї країни.Про це йдеться у черговому його відеозверненні."Німці, ви маєте силу! Жодного євро для окупантів. Не спонсоруйте військову машину Росії. Закрийте для росіян всі ваші порти, не постачайте товари. Без торгівлі з вами, без ваших компаній і банків у Росії не буде грошей на цю війну, ", - йдеться у його повідомленні.Зеленський закликав не дати жодного шансу російським ракетам, бомбам, війні, щоб настав мир.