Росія вже втратила у війні 15 тисяч військових, – Генштаб





Про це повідомляють у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали:



особового складу - близько 15000 осіб,

танків ‒ 498 од,

бойових броньованих машин ‒ 1535 од,

артилерійських систем – 240 од,

РСЗВ - 80 од,

засоби ППО - 45 од,

літаків– 97 од,

гелікоптерів – 121 од,

автомобільної техніки - 969 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.

спеціальна техніка - 13.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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