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Росія вже втратила у війні 15 тисяч військових, – Генштаб

Росія вже втратила у війні 15 тисяч військових, – Генштаб
Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові ліквідували близько 15 тисяч російських солдат.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 15000 осіб,
танків ‒ 498 од,
бойових броньованих машин ‒ 1535 од,
артилерійських систем – 240 од,
РСЗВ - 80 од,
засоби ППО - 45 од,
літаків– 97 од,
гелікоптерів – 121 од,
автомобільної техніки - 969 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.
спеціальна техніка - 13.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Росія, Україна, війна
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