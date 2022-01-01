Росія вже втратила у війні 15 тисяч військових, – Генштаб
Сьогодні, 10:55
Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові ліквідували близько 15 тисяч російських солдат.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 15000 осіб,
танків ‒ 498 од,
бойових броньованих машин ‒ 1535 од,
артилерійських систем – 240 од,
РСЗВ - 80 од,
засоби ППО - 45 од,
літаків– 97 од,
гелікоптерів – 121 од,
автомобільної техніки - 969 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.
спеціальна техніка - 13.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 15000 осіб,
танків ‒ 498 од,
бойових броньованих машин ‒ 1535 од,
артилерійських систем – 240 од,
РСЗВ - 80 од,
засоби ППО - 45 од,
літаків– 97 од,
гелікоптерів – 121 од,
автомобільної техніки - 969 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24.
спеціальна техніка - 13.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Жодного євро для окупантів»: Зеленський закликав німців не спонсорувати війну в Україні
Сьогодні, 11:40
Ситуація на кордоні спокійна, – військова адміністрація про межу з Білоруссю на Волині
Сьогодні, 11:19
Росія вже втратила у війні 15 тисяч військових, – Генштаб
Сьогодні, 10:55
Медіа