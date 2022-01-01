Ситуація на кордоні спокійна, – військова адміністрація про межу з Білоруссю на Волині
Сьогодні, 11:19
Ситуація на кордоні спокійна.
Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
"Життєдіяльність області забезпечена на усіх рівнях. Працюють усі об’єкти критичної інфраструктури", - йдеться у його повідомленні.
Також він відзначив, що за минулу добу в області розташували майже тисячу вимушених переселенців. Загалом з початку війни прийняли майже 25,5 тисяч евакуйованих. На сьогодні вільних місць для поселення з усіма необхідними умовами – близько 10-ти тисяч.
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Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
"Життєдіяльність області забезпечена на усіх рівнях. Працюють усі об’єкти критичної інфраструктури", - йдеться у його повідомленні.
Також він відзначив, що за минулу добу в області розташували майже тисячу вимушених переселенців. Загалом з початку війни прийняли майже 25,5 тисяч евакуйованих. На сьогодні вільних місць для поселення з усіма необхідними умовами – близько 10-ти тисяч.
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