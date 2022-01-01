Одесу обстріляли з корабельної артилерії: є пошкодження будинків





Про це Сергій Братчук у відеозверненні.



"У результаті ранкового ворожого обстрілу з корабельної артилерії постраждали декілька домоволодінь в Одесі. Жертв, слава Богу, немає", – сказав Братчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні зранку, 21 березня, Одесу обстріляли з ворожої корабельної артилерії.Про це повідомив речник Одеської ОВАу відеозверненні."У результаті ранкового ворожого обстрілу з корабельної артилерії постраждали декілька домоволодінь в Одесі. Жертв, слава Богу, немає", – сказав Братчук.

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