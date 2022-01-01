Одесу обстріляли з корабельної артилерії: є пошкодження будинків
Сьогодні, 10:36
Сьогодні зранку, 21 березня, Одесу обстріляли з ворожої корабельної артилерії.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у відеозверненні.
"У результаті ранкового ворожого обстрілу з корабельної артилерії постраждали декілька домоволодінь в Одесі. Жертв, слава Богу, немає", – сказав Братчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у відеозверненні.
"У результаті ранкового ворожого обстрілу з корабельної артилерії постраждали декілька домоволодінь в Одесі. Жертв, слава Богу, немає", – сказав Братчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ситуація на кордоні спокійна, – військова адміністрація про межу з Білоруссю на Волині
Сьогодні, 11:19
Одесу обстріляли з корабельної артилерії: є пошкодження будинків
Сьогодні, 10:36
Війна в Україні: як минула ніч на 21 березня у різних регіонах
Сьогодні, 09:44
Медіа