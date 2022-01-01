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Одесу обстріляли з корабельної артилерії: є пошкодження будинків

Одесу обстріляли з корабельної артилерії: є пошкодження будинків
Сьогодні зранку, 21 березня, Одесу обстріляли з ворожої корабельної артилерії.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у відеозверненні.

"У результаті ранкового ворожого обстрілу з корабельної артилерії постраждали декілька домоволодінь в Одесі. Жертв, слава Богу, немає", – сказав Братчук.

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Теги: Росія, Україна, війна
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