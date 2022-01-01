Громадський транспорт Луцька перестав працювати в режимі вихідного дня
Сьогодні, 09:57
Громадський транспорт у Луцьку більше не працює в режимі вихідного дня.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
"Сьогодні, 21 березня, продовжуємо збільшувати кількість громадського транспорту. Громадський транспорт Луцька перестав працювати в режимі вихідного дня. Усі комунальні установи, організації, підприємства працюють у штатному режимі, підтримують життєдіяльність міста", - сказав Ігор Поліщук.
Також він наголосив, що продовжують готувати місто до весни і як тільки запрацюють асфальтні заводи, розпочнуть поточний ремонт доріг.
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
"Сьогодні, 21 березня, продовжуємо збільшувати кількість громадського транспорту. Громадський транспорт Луцька перестав працювати в режимі вихідного дня. Усі комунальні установи, організації, підприємства працюють у штатному режимі, підтримують життєдіяльність міста", - сказав Ігор Поліщук.
Також він наголосив, що продовжують готувати місто до весни і як тільки запрацюють асфальтні заводи, розпочнуть поточний ремонт доріг.
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