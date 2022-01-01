 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Громадський транспорт Луцька перестав працювати в режимі вихідного дня

Громадський транспорт Луцька перестав працювати в режимі вихідного дня
Громадський транспорт у Луцьку більше не працює в режимі вихідного дня.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

"Сьогодні, 21 березня, продовжуємо збільшувати кількість громадського транспорту. Громадський транспорт Луцька перестав працювати в режимі вихідного дня. Усі комунальні установи, організації, підприємства працюють у штатному режимі, підтримують життєдіяльність міста", - сказав Ігор Поліщук.

Також він наголосив, що продовжують готувати місто до весни і як тільки запрацюють асфальтні заводи, розпочнуть поточний ремонт доріг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк, траспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Війна в Україні: як минула ніч на 21 березня у різних регіонах
Сьогодні, 09:44
Луцька міськрада та декілька комунальних підприємств віддали одноденний заробіток на ЗСУ
Сьогодні, 09:41
У Луцьку в автомобільній майстерні виготовляють захисні плити для бронежилетів
Сьогодні, 09:13
У Путіна змінилась тактика: націлився на південь і схід України, - WSJ
Сьогодні, 08:45
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Громадський транспорт Луцька перестав працювати в режимі вихідного дня
Сьогодні, 09:57
Війна в Україні: як минула ніч на 21 березня у різних регіонах
Сьогодні, 09:44
Луцька міськрада та декілька комунальних підприємств віддали одноденний заробіток на ЗСУ
Сьогодні, 09:41
У Луцьку в автомобільній майстерні виготовляють захисні плити для бронежилетів
Сьогодні, 09:13
У Путіна змінилась тактика: націлився на південь і схід України, - WSJ
Сьогодні, 08:45
Схожі новини
Луцька міськрада та декілька комунальних підприємств віддали одноденний заробіток на ЗСУ Луцька міськрада та декілька комунальних підприємств віддали одноденний заробіток на ЗСУ
Сьогодні, 09:41
У Луцьку в автомобільній майстерні виготовляють захисні плити для бронежилетів У Луцьку в автомобільній майстерні виготовляють захисні плити для бронежилетів
Сьогодні, 09:13
«У Луцьку збільшили кількість громадського транспорту»: Поліщук про ситуацію станом на ранок 17 березня «У Луцьку збільшили кількість громадського транспорту»: Поліщук про ситуацію станом на ранок 17 березня
17 березень, 10:15
Луцький зоопарк відновлює роботу Луцький зоопарк відновлює роботу
15 березень, 11:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Громадський транспорт Луцька перестав працювати в режимі вихідного дня
Сьогодні, 09:57
 0
Війна в Україні: як минула ніч на 21 березня у різних регіонах
Сьогодні, 09:44
 0
Луцька міськрада та декілька комунальних підприємств віддали одноденний заробіток на ЗСУ
Сьогодні, 09:41
 0
У Луцьку в автомобільній майстерні виготовляють захисні плити для бронежилетів
Сьогодні, 09:13
 0
У Путіна змінилась тактика: націлився на південь і схід України, - WSJ
Сьогодні, 08:45
 0
Медіа
відео
1/8