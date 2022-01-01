Луцька міськрада та декілька комунальних підприємств віддали одноденний заробіток на ЗСУ
Сьогодні, 09:41
Волиняни продовжують підтримувати Збройні сили України. Зокрема, працівники Луцької міськради та декількох комунальних підприємств віддали одноденний заробіток на ЗСУ.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у своєму відеозверненні.
"Це більше півмільйона гривень. Також до цієї справи долучились ДКП "Луцьктепло", які віддали одноденний заробіток у сумі 465 тисяч гривень, КП "Луцькводоканал" також віддав частину заробітку - більше 300 тисяч гривень. ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс" - більше 130 тисяч гривень. Це рішення, яке було прийняте в колективах на підтримку наших військових.
Також Ігор Поліщук нагадав, що в п`ятницю, 19 березня, запрацював центр підтримки та евакуації бізнесу для тих людей, які мали підприємницьку діяльність, і сьогодні не можуть її провадити на територіях, яка знаходиться під обстрілами.
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у своєму відеозверненні.
"Це більше півмільйона гривень. Також до цієї справи долучились ДКП "Луцьктепло", які віддали одноденний заробіток у сумі 465 тисяч гривень, КП "Луцькводоканал" також віддав частину заробітку - більше 300 тисяч гривень. ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс" - більше 130 тисяч гривень. Це рішення, яке було прийняте в колективах на підтримку наших військових.
Також Ігор Поліщук нагадав, що в п`ятницю, 19 березня, запрацював центр підтримки та евакуації бізнесу для тих людей, які мали підприємницьку діяльність, і сьогодні не можуть її провадити на територіях, яка знаходиться під обстрілами.
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Луцька міськрада та декілька комунальних підприємств віддали одноденний заробіток на ЗСУ
Сьогодні, 09:41
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