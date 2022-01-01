Луцька міськрада та декілька комунальних підприємств віддали одноденний заробіток на ЗСУ

Волиняни продовжують підтримувати Збройні сили України. Зокрема, працівники Луцької міськради та декількох комунальних підприємств віддали одноденний заробіток на ЗСУ.Про це повідомив мер Луцькау своєму відеозверненні."Це більше півмільйона гривень. Також до цієї справи долучились ДКП "Луцьктепло", які віддали одноденний заробіток у сумі 465 тисяч гривень, КП "Луцькводоканал" також віддав частину заробітку - більше 300 тисяч гривень. ЛСКАП "Луцькспецкомунтранс" - більше 130 тисяч гривень. Це рішення, яке було прийняте в колективах на підтримку наших військових.Також Ігор Поліщук нагадав, що в п`ятницю, 19 березня, запрацював центр підтримки та евакуації бізнесу для тих людей, які мали підприємницьку діяльність, і сьогодні не можуть її провадити на територіях, яка знаходиться під обстрілами.