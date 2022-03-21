У Путіна змінилась тактика: націлився на південь і схід України, - WSJ
Сьогодні, 08:45
Кремль переходить до нової стратегії війни в Україні і тепер зосередиться на півдні і сході України.
Про це пише lb.ua з посиланням на американське видання The Wall Street Journal.
"Нова оцінка намірів Путіна, яку поділяють можновладні чиновники в адміністрації Байдена, полягає в тому, щоб змусити Київ прийняти претензії Росії на південні і східні території України", - сказано в публікації.
Експерти вважають, що окупанти прагнуть забезпечити "сухопутний коридор" між західною частиною Росії і АРК Крим, а також розширити російський контроль над Донбасом.
Крім того, очікується, що російські військові будуть продовжувати обстрілювати українські міста, для тиску на Україну.
Офіційні особи США заявили, якщо вимоги Путіна про територію і нейтралітет будуть відхилені, він, як очікується, спробує утримати всі землі, які зайняли його війська, і буде продовжувати воєнні дії.
"Виходячи з наших оцінок, схоже, що він повертається до тактики облоги", - сказав інший представник США.
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Про це пише lb.ua з посиланням на американське видання The Wall Street Journal.
"Нова оцінка намірів Путіна, яку поділяють можновладні чиновники в адміністрації Байдена, полягає в тому, щоб змусити Київ прийняти претензії Росії на південні і східні території України", - сказано в публікації.
Експерти вважають, що окупанти прагнуть забезпечити "сухопутний коридор" між західною частиною Росії і АРК Крим, а також розширити російський контроль над Донбасом.
Крім того, очікується, що російські військові будуть продовжувати обстрілювати українські міста, для тиску на Україну.
Офіційні особи США заявили, якщо вимоги Путіна про територію і нейтралітет будуть відхилені, він, як очікується, спробує утримати всі землі, які зайняли його війська, і буде продовжувати воєнні дії.
"Виходячи з наших оцінок, схоже, що він повертається до тактики облоги", - сказав інший представник США.
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