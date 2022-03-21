У Путіна змінилась тактика: націлився на південь і схід України, - WSJ





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"Нова оцінка намірів Путіна, яку поділяють можновладні чиновники в адміністрації Байдена, полягає в тому, щоб змусити Київ прийняти претензії Росії на південні і східні території України", - сказано в публікації.



Експерти вважають, що окупанти прагнуть забезпечити "сухопутний коридор" між західною частиною Росії і АРК Крим, а також розширити російський контроль над Донбасом.



Крім того, очікується, що російські військові будуть продовжувати обстрілювати українські міста, для тиску на Україну.



Офіційні особи США заявили, якщо вимоги Путіна про територію і нейтралітет будуть відхилені, він, як очікується, спробує утримати всі землі, які зайняли його війська, і буде продовжувати воєнні дії.



"Виходячи з наших оцінок, схоже, що він повертається до тактики облоги", - сказав інший представник США.

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