У Луцьку в автомобільній майстерні виготовляють захисні плити для бронежилетів





Про це розповів Максим Поліщук.



До війни чоловік займався продажем автомобілів, які привозив з-за кордону. Каже: з початком вторгнення російських військ в Україну знайомі пішли у військо та просили допомогти з бронежилетами.



"Зараз така ситуація склалася, біда на нашій землі, тому заробляти гроші будемо пізніше. Треба допомагати нашим бійцям, яким велика повага та подяка, що нас обороняють.Чим можемо, тим допомагаємо", – зазначив лучанин.



Під час виготовлення захисних пластин волонтери спершу нарізають елементи. Метал беруть із пружинної частини підвіски вантажівок. Далі зварюванням деталей займається механік-інженер Павло Гончаров.



Як розповів лучанин, до війни займався ремонтом автомобілів, нині ж вирішив волонтерити, аби допомогти відстояти майбутнє українських дітей. "Щоб вони бігали по цій землі спокійно, щоб їм хтось не вказував що робити, аби прожили життя так, як вони хочуть", – каже чоловік.



Після зварювання пластини обрізають, з однієї сторони обклеюють спеціальним матеріалом, щоб не було уламків від потрапляння кулі, а з іншої сторони – матеріалом для зменшення віддачі в тіло військового.



Впродовж дня чоловікам вдається виготовити 15 бронепластин. "Коли вже все готово, обклеєно, ще кладемо в спеціальну тканину "кармани" й це встановлюється в плитоноску", – розповів лучанин Максим Поліщук.



Нині у волонтерів є проблеми з матеріалами: усе, що зібрали та мали, закінчується. Зі слів волонтера, готові працювати далі, тому шукають необхідне для виготовлення захисних пластин.



"Багато інформації збирали, пробували й дійшли до такого оптимального варіанту: пластина накладається одна на одну. Ми переживали за шви, але наші військові на полігоні прострілювали – ось попадання від АК 71. Також ми стріляли з СВД 762 – пластини витримали", – розповів чоловік.



Як додав Максим Поліщук, спочатку була потрібна допомога знайомим військовим.



"Дуже переживаємо за наші Збройні Сили, але в них впевнені. Все буде добре, все буде Україна. В Україні дуже мирний народ, але краще нас не чіпати. Тому спалимо тих москалів і все буде Україна", – зазначив лучанин.



Нині ж готові бронепластини передають для територіальної оборони і ЗСУ, – говорить Максим Поліщук. Частину бронежилетів днями повезли до Києва та Харкова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній з автомобільних майстерень у Луцьку волонтери налагодили виробництво захисних пластин для бронежилетів. Для цього використовують метал спеціального маркування й товщини, щоб броню не пробивала куля.Про це розповів Суспільному лучанинДо війни чоловік займався продажем автомобілів, які привозив з-за кордону. Каже: з початком вторгнення російських військ в Україну знайомі пішли у військо та просили допомогти з бронежилетами."Зараз така ситуація склалася, біда на нашій землі, тому заробляти гроші будемо пізніше. Треба допомагати нашим бійцям, яким велика повага та подяка, що нас обороняють.Чим можемо, тим допомагаємо", – зазначив лучанин.Під час виготовлення захисних пластин волонтери спершу нарізають елементи. Метал беруть із пружинної частини підвіски вантажівок. Далі зварюванням деталей займається механік-інженерЯк розповів лучанин, до війни займався ремонтом автомобілів, нині ж вирішив волонтерити, аби допомогти відстояти майбутнє українських дітей. "Щоб вони бігали по цій землі спокійно, щоб їм хтось не вказував що робити, аби прожили життя так, як вони хочуть", – каже чоловік.Після зварювання пластини обрізають, з однієї сторони обклеюють спеціальним матеріалом, щоб не було уламків від потрапляння кулі, а з іншої сторони – матеріалом для зменшення віддачі в тіло військового.Впродовж дня чоловікам вдається виготовити 15 бронепластин. "Коли вже все готово, обклеєно, ще кладемо в спеціальну тканину "кармани" й це встановлюється в плитоноску", – розповів лучанин Максим Поліщук.Нині у волонтерів є проблеми з матеріалами: усе, що зібрали та мали, закінчується. Зі слів волонтера, готові працювати далі, тому шукають необхідне для виготовлення захисних пластин."Багато інформації збирали, пробували й дійшли до такого оптимального варіанту: пластина накладається одна на одну. Ми переживали за шви, але наші військові на полігоні прострілювали – ось попадання від АК 71. Також ми стріляли з СВД 762 – пластини витримали", – розповів чоловік.Як додав Максим Поліщук, спочатку була потрібна допомога знайомим військовим."Дуже переживаємо за наші Збройні Сили, але в них впевнені. Все буде добре, все буде Україна. В Україні дуже мирний народ, але краще нас не чіпати. Тому спалимо тих москалів і все буде Україна", – зазначив лучанин.Нині ж готові бронепластини передають для територіальної оборони і ЗСУ, – говорить Максим Поліщук. Частину бронежилетів днями повезли до Києва та Харкова.

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