На Рівненщині ракетами обстріляли військовий полігон
Сьогодні, 07:55
У 26-ий день війни окупанти обстріляли військовий полігон на Рівненщині.
Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Він зауважив, що на Рівненщині станом на 07:40 21 березня з початку доби вже тричі лунала повітряна тривога.
«По одному із загальновійськових полігонів завдали два ракетні удари», - сказав голова ОВА.
Наразі на місці працює спеціальна комісія.
«Деталі повідомимо пізніше», – сказав Віталій Коваль.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Він зауважив, що на Рівненщині станом на 07:40 21 березня з початку доби вже тричі лунала повітряна тривога.
«По одному із загальновійськових полігонів завдали два ракетні удари», - сказав голова ОВА.
Наразі на місці працює спеціальна комісія.
«Деталі повідомимо пізніше», – сказав Віталій Коваль.
Зображення ілюстративне
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