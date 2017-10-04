На Рівненщині ракетами обстріляли військовий полігон





Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.



Він зауважив, що на Рівненщині станом на 07:40 21 березня з початку доби вже тричі лунала повітряна тривога.



«По одному із загальновійськових полігонів завдали два ракетні удари», - сказав голова ОВА.



Наразі на місці працює спеціальна комісія.



«Деталі повідомимо пізніше», – сказав Віталій Коваль.









Зображення ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 26-ий день війни окупанти обстріляли військовий полігон на Рівненщині.Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністраціїВін зауважив, що на Рівненщині станом на 07:40 21 березня з початку доби вже тричі лунала повітряна тривога.«По одному із загальновійськових полігонів завдали два ракетні удари», - сказав голова ОВА.Наразі на місці працює спеціальна комісія.«Деталі повідомимо пізніше», – сказав Віталій Коваль.

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