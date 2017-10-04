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На Рівненщині ракетами обстріляли військовий полігон

На Рівненщині ракетами обстріляли військовий полігон
У 26-ий день війни окупанти обстріляли військовий полігон на Рівненщині.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Він зауважив, що на Рівненщині станом на 07:40 21 березня з початку доби вже тричі лунала повітряна тривога.

«По одному із загальновійськових полігонів завдали два ракетні удари», - сказав голова ОВА.

Наразі на місці працює спеціальна комісія.

«Деталі повідомимо пізніше», – сказав Віталій Коваль.




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Теги: Віталій Коваль, полігон, Рівненщина
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