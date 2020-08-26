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Витік аміаку на заводі «Сумихімпром»: рятувальники розповіли про ситуацію. ОНОВЛЕНО

Витік аміаку на заводі «Сумихімпром»: рятувальники розповіли про ситуацію. ОНОВЛЕНО
21 березня о 03:55 у місті Суми стався обстріл території ПАТ «Сумихімпром», внаслідок обстрілу був пошкоджений 1 резервуар з аміаком.
Про це повідомили у ДСНС України.

Інформують, що станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.

Підрозділи ДСНС проводять роботи щодо осадження аміачної хмари.
Загрози населенню міста немає.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучили 15 людей та 4 одиниці техніки.

ОНОВЛЕНО:

Станом на 07:43 у ДСНС повідомили, що провели роботи по накладанню бандажу на пошкоджений трубопровід.

Підрозділи ДСНС продовжують роботи щодо осадження аміачної хмари.
Внаслідок події 1 особа травмована (працівник підприємства).

Аварійну ситуацію локалізували.

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Теги: «Сумихімпром», аміак
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