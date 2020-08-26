Витік аміаку на заводі «Сумихімпром»: рятувальники розповіли про ситуацію. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 07:43
21 березня о 03:55 у місті Суми стався обстріл території ПАТ «Сумихімпром», внаслідок обстрілу був пошкоджений 1 резервуар з аміаком.
Про це повідомили у ДСНС України.
Інформують, що станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.
Підрозділи ДСНС проводять роботи щодо осадження аміачної хмари.
Загрози населенню міста немає.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучили 15 людей та 4 одиниці техніки.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 07:43 у ДСНС повідомили, що провели роботи по накладанню бандажу на пошкоджений трубопровід.
Підрозділи ДСНС продовжують роботи щодо осадження аміачної хмари.
Внаслідок події 1 особа травмована (працівник підприємства).
Аварійну ситуацію локалізували.
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Про це повідомили у ДСНС України.
Інформують, що станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.
Підрозділи ДСНС проводять роботи щодо осадження аміачної хмари.
Загрози населенню міста немає.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучили 15 людей та 4 одиниці техніки.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 07:43 у ДСНС повідомили, що провели роботи по накладанню бандажу на пошкоджений трубопровід.
Підрозділи ДСНС продовжують роботи щодо осадження аміачної хмари.
Внаслідок події 1 особа травмована (працівник підприємства).
Аварійну ситуацію локалізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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