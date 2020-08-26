Витік аміаку на заводі «Сумихімпром»: рятувальники розповіли про ситуацію. ОНОВЛЕНО

обстріл території ПАТ «Сумихімпром», внаслідок обстрілу був пошкоджений 1 резервуар з аміаком.

Про це повідомили у ДСНС України.



Інформують, що станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.



Підрозділи ДСНС проводять роботи щодо осадження аміачної хмари.

Загрози населенню міста немає.



За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучили 15 людей та 4 одиниці техніки.



ОНОВЛЕНО:



Станом на 07:43 у ДСНС повідомили, що провели роботи по накладанню бандажу на пошкоджений трубопровід.



Підрозділи ДСНС продовжують роботи щодо осадження аміачної хмари.

Внаслідок події 1 особа травмована (працівник підприємства).



Аварійну ситуацію локалізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 березня о 03:55 у місті Суми стався, внаслідок обстрілу був пошкоджений 1 резервуар з аміаком.Про це повідомили у ДСНС України.Інформують, що станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.Підрозділи ДСНС проводять роботи щодо осадження аміачної хмари.Загрози населенню міста немає.За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучили 15 людей та 4 одиниці техніки.ОНОВЛЕНО:Станом на 07:43 у ДСНС повідомили, що провели роботи по накладанню бандажу на пошкоджений трубопровід.Підрозділи ДСНС продовжують роботи щодо осадження аміачної хмари.Внаслідок події 1 особа травмована (працівник підприємства).Аварійну ситуацію локалізували.

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