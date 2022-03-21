На заводі «Сумихімпром» стався витік аміаку

На хімічному підприємстві "Сумихімпром", яке розташоване на околицях міста Суми, стався витік аміаку. Радіус зони ураження складає близько 2,5 кілометра.Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністраціїу Telegram."Увага! 21.03.2022 року. 04.30. Витік аміаку Сумихімпром!", - написав він.Він попередив, що аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.За словами голови ОВА, наразі зона ураження становить близько 2,5 км. Враховуючи напрям вітру, під загрозою опинилося село Новоселиця.Зараз на місці працюють аварійні бригади заводу та Держслужби з надзвичайних ситуацій.Посадовець наголосив, що для Сум наразі загрози немає: напрям вітру не на місто.